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أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

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ارشيف
 
الإثنين، 02-11-2020 09:46 ص محمد عبد الحارس

يقام اليوم عددًا من المباريات، فى ختام الجولة السابعة للدورى الإنجليزي، أبرزها مباراة ليدز يونايتد وليستر سيتي في ختام الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.
الدوري الإنجليزي
فولهام × وست بروميتش ألبيون - 07:30 مساءً -  بي إن سبورتس 2
ليدز يونايتد × ليستر سيتي - 10:00 مساءً -  بي إن سبورتس 2
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
فياريال × بلد الوليد  - 10:00 مساءً -  بي إن سبورتس 3
الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا × بينفينتو - 09:45 مساءً -  بي إن سبورتس 4
الدوري الألماني
هوفنهايم  × يونيون برلين - 09:30 مساءً -  بي إن سبورتس 5
 

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