أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

يقام اليوم عددًا من المباريات، فى ختام الجولة السابعة للدورى الإنجليزي، أبرزها مباراة ليدز يونايتد وليستر سيتي في ختام الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.
الدوري الإنجليزي
فولهام × وست بروميتش ألبيون - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 2
ليدز يونايتد × ليستر سيتي - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 2
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
فياريال × بلد الوليد - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 3
الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا × بينفينتو - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 4
الدوري الألماني
هوفنهايم × يونيون برلين - 09:30 مساءً - بي إن سبورتس 5