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شوط أول سلبي بين طنطا والزمالك

المحلل الرياضي رضا عبدالعال
طنطا
الثلاثاء، 22-09-2020 09:19 م أحمد سالم
انتهت أحداث  الشوط الأول من مباراة الزمالك وطنطا بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.

بدأت المباراة بحرص شديد من الفريقين، وتبادل لاعبو الزمالك الكرة في منتصف ملعب طنطا ولكن دون تشكيل هجمة على مرمى ابناء السيد البدوي.

وحصل اسلام جابر لاعب الزمالك على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطيرة أمام منطقة جزاء طنطا.

ونفذ لاعبو الزمالك الركلة الحرة بطريقة تكتيكية ولكن لم تشكل خطورة على مرمى طنطا.

ويبدو أن رضا عبد العال المدير الفني لطنطا يلعب على الهجمات المرتدة، حيث شهدت الدقائق الأولى من المباراة هجمتين على مرمى الزمالك.

 

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