مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة طنطا

الثلاثاء، 22-09-2020
05:57 م
أحمد سالم
أعلن طارق يحيى المدير الفني للزمالك قائمة لاعبي الفريق الأساسيين والاحتياطيين التى ستواجه طنطا
اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للدوري.
وجاءت قائمة الزمالك
على النحو التالى:
حراسة المرمى : محمود جنش – محمد أبو جبل
خط الدفاع : أحمد عيد - محمود علاء – محمود الونش - محمد عبد الغني – عبد الله جمعة
خط الوسط : طارق حامد – أحمد سيد زيزو- محمد حسن - إمام عاشور – مصطفى فتحي - إسلام جابر - كريم بامبو – يوسف أوباما - أشرف بن شرقي
خط الهجوم : مصطفى محمد – عمر السعيد – أسامة فيصل – كاسونجو.
ويغيب فرجانى ساسي للإصابة واوناجم وحازم امام للإيقاف وشيكابالا ومحمد عبد الشافي للإصابة واستبعاد عواد ومحمد عبد السلام وعنتر ومحمود عبد العزيز.