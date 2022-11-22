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الأخضر فعلها.. السعودية تهزم الأرجنتين ( 2-1)

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السعودية
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الثلاثاء، 22-11-2022 11:48 ص

فاز منتخب السعودية على الأرجنتين، بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة جنونية، حيث تحول اللقاء في الشوط الثاني لصالح "الأخضر".

افتتح المنتخب الأرجنتيني أهداف المباراة من علامة الجزاء عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة العاشرة.

لم يتوقع الكثيرون بأن الأخضر سيعود ولكن عزيمة وإرادة لاعبي السعودية عادت بهم في المباراة بعد تسجيل هدفين في 5 دقائق فقط وسط ذهول الجميع بملعب لوسيل ، حيث سجل هدف التعادل عن طريق صالح الشهري في الدقيقة 48 ، وفي الدقيقة 53سجل الهدف الثاني عن طريق سالم الدوسري، ولم يتم تسجيل الأهداف بطريقة عادية ولكن كانت على طريقة الكبار واللاعبين العالميين.

المباراة شهدت إصابة لسلمان الفرج وخروجه باكيا ونزول بدلا منه نواف العابد والذي قرر المدرب خروجه هو الآخر بنهاية اللقاء.

بهذه النتيجة تمكن الأخضر من حصد أول ثلاث نقاط تاريخية في كأس العالم في مجموعة صعبة تضم المكسيك وبولندا والأرجنتين.
هدف سالم الدوسري بالضغط هنا

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