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فيديو.. رد فعل صادم من «مبابي» بعد إهدار هاري كين ركلة الجزاء

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مبابي
Native
Teads
الأحد، 11-12-2022 11:06 ص


التقطت الكاميرات رد الفعل الساخر لكيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا، بعد إهدار هاري كين، ضربة الجزاء التي كانت ستمنح إنجلترا التعادل أمام "الديوك" في مواجهة ربع نهائي مونديال قطر.

وظهر حزن هاري كين الشديد عقب المباراة وبكاؤه بعدما تسبب في إهدار التعادل لمنتخب بلاده، وذلك في آخر 10 دقائق من زمن المباراة، من ركلة جزاء تحصل عليها عقب دفعة واضحة من ثيو هيرنانديز على ماونت، ليتقدم هاري كين لتسديد الكرة، لكنه أطاح بها في المدرجات.

وانفجر كيليان مبابي ضاحكا بعد ضياع ركلة الجزاء، من جانب كين، ليحاول منتخب إنجلترا تعديل النتيجة بعد ذلك لكن دون جدوى.

ولاقى رد فعل مبابي الساخر والمثير هذا غضبا من قبل الجماهير ورواد مواقع التواصل الإجتماعي الإنجليز الذين وصفوا تصرفه بـ"المقزز".

وتفوق المنتخب الفرنسي 2-1 ليضرب موعدا مع منتخب المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022، يوم الأربعاء المقبل.

يذكر أن المباراة النهائية لكأس العالم ستقام يوم 18 ديسمبر الجاري على ملعب "لوسيل".
 

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