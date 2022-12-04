«الخمور كلمة السر».. سبب رفض ظهور «مبابي» إعلاميًا في كأس العالم

الأحد، 04-12-2022
01:52 م
كشفت تقارير
صحفية إسبانية وفرنسية أسباب عدم ظهور كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا
، في مؤتمرات
صحفية أو مقابلات إعلامية خلال بطولة كأس العالم
2022 المقامة في قطر.
وأشارت صحيفة
"آس" إلى أن مبابي يرفض حضور المؤتمرات الصحفية في كأس العالم
حتى الآن،
خوفًا من تلقيه أسئلة حول مستقبله مع باريس سان جيرمان، حيث يريد التركيز فقط على
المونديال.
من جانبها،
أوضحت صحيفة "ليكيب" أن مبابي يرفض إجراء مقابلات إعلامية عقب حصوله على
جائزة "رجل المباراة"، التي حصدها مرتين حتى الآن، ما يتعارض مع لوائح
البطولة.
وأضافت
"إحدى شركات الخمور
هي أحد الرعاة الرئيسيين لكأس العالم
، وترعى جائزة
"رجل المباراة"، واللاعب لا يريد أن يرتبط اسمه بالشركة كونه نجمًا
كبيرًا في فرنسا
، ويعتبر مثلا أعلى لعدد كبير من الأطفال".
ويقدم مبابي
أداءً مميزًا مع منتخب فرنسا
بكأس العالم
2022 في ظل غياب القائد كريم بنزيما، حيث
أحرز صاحب الـ24 عامًا 3 أهداف في البطولة حتى الآن، ويشارك 5 نجوم آخرين في صدارة
ترتيب الهدافين.
ويستعد مبابي
لخوض مباراة بولندا مساء اليوم الأحد في دور الـ16.