فعل فاضح مع الحَكمة.. تفاصيل طرد شادي محمد من مباراة نساء الأهلي وبالم هيلز

تقدمت مروة المغربي حكمة مباراة الأهلي وبالم هيلز فى دوري الكرة النسائية تقريرا مفصلا عن الأحداث المؤسفة التي صاحبت اللقاء والصادرة من جانب شادى محمد رئيس جهاز الكرة النسائية فى القلعة الحمراء.

وتضمن تقرير المحكمة مروة المغربي عن أحداث مباراة الأهلي وبالم هيلز في دوري السيدات تفاصيل طرد شادي محمد رئيس جهاز الكرة النسائية للنادي الأهلي من مباراة بالم هيلز فى دوري الكرة النسائية والتي فاز خلالها سيدات المارد الأحمر بـ 11 هدفا دون رد.

تضمنت تفاصيل الواقعة اعتراض شادي محمد رئيس قطاع الكرة النسائية بالنادي الأهلي علي ملعب المباراة وعدم وجود غرفة تغيير ملابس مع الحكم الرابع أسماء نصار.

بدورها أكدت الحكمة أسماء نصار أن هذه الأمور خارج نطاق التحكيم وأن المحكمات أنفسهن ليس لديهن غرف تغيير ملابس ويتم تغير ملابسهن في أحد المكاتب ما أدي لإنفعال شادي محمد عليها وقال لها إحنا الأهلي منغيرش في الأتوبيس إنتوا لازم تتصرفوا دي بطولة وتلفظ بلفظ خارج.

اسماء نصار الحكم الرابع ردت على شادي محمد وقالت له: طب بتزعق ليه ياكابتن إحنا ولاد ناس برضوا ومتعلمين فيما رد شادي محمد ساخرا متعلمين طب ما إحنا خريجي الجامعة الأمريكية انا هاكلم الدكتور عزب حجاج.

على الفور قام شادي محمد بالتحدث إلي الدكتور عزب حجاج بلجنة الحكام وأبدي اعتراضه علي الملعب فيما طالب الدكتور عزب حجاج الحكم الرابع أسماء نصار بأن تشرح لشادي محمد موضوع الملعب بهدوء وقامت أسماء بتقديم اعتذار لشادي محمد وقالت له: مافيش عندي حل لموضوع الملعب.

الأمر الذى اثار حفيظة شادي محمد وقام بتوجيه السباب لـ البطولة والمنظمين والملعب بصوت مرتفع ما أدي إلي انهيار أسماء نصار الحكم الرابع بالبكاء.

وقامت على الفور أسماء نصار بالتواصل مع مروة المغربي محكمة المباراة وشرحت لها الموضوع كاملا فيما قامت مروة المغربي بالتواصل مع ادارية النادي الأهلي وقالت لها :إن شادي محمد مطرود ولا يجلس علي الدكة.

إدارية النادي الأهلي أبلغت شادي محمد بالقرار الذى أدي إلي غضبه ودخوله فى حالة من العصبية ورفض القرار وحضرت مروة المغربي وانتظرت ٥ دقائق كاملة لعدم حضور الإسعاف التي تأخرت وقتها وأبلغت شادي محمد بالقرار فزادت عصبيته وأثناء الكلام خرج من أنفه صوت فاخرجت له الكارت الأحمر ملوحة له بالخروج من الملعب.

المحكمة مروة المغربي طلبت من شادي محمد الخروج خارج الملعب بعد جلوسة بعيدا عن الملعب فرفض فمنحته عشر دقائق وهددت بأنها ستقوم بإلغاء المباراة لصالح المنافس.

وقام بعدها شادي محمد بالتواصل مع الدكتور عزب حجاج بلجنة الحكام ,اخطره بالقرار إلا أن الدكتور عزب حجاج رفض إلغاء المباراة وطلب من المحكمة مروة المغربي إقامة المباراة وقام بعدها أمن ملعب بالم هيلز بإخراج شادي محمد خارج الملعب لتنتهي المباراة بفوز الأهلي على بالم هيلز بنتيجة 11-0.