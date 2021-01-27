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فحوصات جديدة لـ "روقا" قبل الانتظام في مران الزمالك

روقا
روقا
 
الأربعاء، 27-01-2021 01:10 م أمير سعد
يخضع محمد أشرف "روقا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،الفترة المقبلة  لبعض الفحوصات الطبية له للاطمئنان عليه قبل العودة للمشاركة في تدريبات الجماعية للفريق.

وكان الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالنادي، كشف أمس عن سلبية المسحة التي خضع لها الاعب للكشف عن فيروس كورونا.

وأكد طبيب الزمالك أن "روقا"بحالة جيدة.

وتعرض روقا للإصابة بفيروس كورونا قبل مواجهة إنبي في بطولة الدوري الممتاز، وخضع اللاعب للعزل المنزلي، وبروتوكول العلاج المتبع للتعافي من الفيروس.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة غدا الخميس، على ستاد بتروسبورت، في الجولة العاشرة لمنافسات الدوري الممتاز.
 

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