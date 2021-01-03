عرض خيالي لضم نجم الزمالك برقم فلكي .. و وكيله: مستنيين رد مسئولي الأبيض

الأحد، 03-01-2021
08:33 ص
المصريون
كشف عمر البنا - وكيل محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك
- أن الأخير تلقى عرضا ضخما من أهلي جدة
للانتقال لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية الشراء.
وقال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق: الزمالك
رفض فكرة بيع الونش مع عدم وجود البديل.
وأضاف: أهلي جدة
لم يعرض على الزمالك
رقما معينا وترك لهم حرية تقدير مبلغ البيع.
وتابع: لكن العرض المالي المقدم للاعب ضخم جدًا ، وبخاصة أن ما يحصل عليه الونش مع الزمالك
لا يليق بقيمته وبالتالي ستكون هناك جلسة لتعديل العقد أو لمناقشة العرض المقدم له من أهلي جدة
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