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عرض خيالي لضم نجم الزمالك برقم فلكي .. و وكيله: مستنيين رد مسئولي الأبيض

فريق الزمالك
عرض خيالي لضم نجم الزمالك برقم فلكي .. و وكيله: مستنيين رد مسئولي الأبيض
 
الأحد، 03-01-2021 08:33 ص المصريون
كشف عمر البنا - وكيل محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك - أن الأخير تلقى عرضا ضخما من أهلي جدة للانتقال لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية الشراء.

وقال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق: الزمالك رفض فكرة بيع الونش مع عدم وجود البديل.

وأضاف: أهلي جدة لم يعرض على الزمالك رقما معينا وترك لهم حرية تقدير مبلغ البيع.

وتابع: لكن العرض المالي المقدم للاعب ضخم جدًا ، وبخاصة أن ما يحصل عليه الونش مع الزمالك لا يليق بقيمته وبالتالي ستكون هناك جلسة لتعديل العقد أو لمناقشة العرض المقدم له من أهلي جدة.
 

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