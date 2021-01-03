أحمد عيد عبد الملك يكشف عن أخطر ما فعله لاعبو الزمالك في مباراة إنبي: عقلية متنفعش

الأحد، 03-01-2021
07:07 ص
أحمد عادل شعبان
انتقد أحمد عيد عبد الملك
- نجم الزمالك
السابق - مبالغة لاعبي الفريق في الاستعراض أمام إنبي نهاية الشوط الأول في المباراة التي انتهت بفوز الزمالك
بهدفين مقابل هدف.
وقال "عبد الملك" في تغريدة عبر تويتر: مكسب حلو و فيه مميزات و فيه عيوب بردو و هي النتيجة ٢ فرقة واقفة خايفة تخسر اسكور منك و تدخلهم الماتش انا حسيت من الكعبين بتوع اخر الشوط الاول ان الماتش هيتعقرب و الله و عقلية الكورة للمتعة بس دي مش هتنفع .
فيما أشاد عبد الملك بأداء كل من : امام عاشور ، الونش ، فتوح ، عبد الغني.