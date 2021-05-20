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غضب داخل الأهلي من مستوى الفريق مع موسيماني .. والخطيب يفاجئهم برده

موسيماني والخطيب
غضب داخل الأهلي من مستوى الفريق مع موسيماني .. والخطيب يفاجئهم برده
Native
الخميس، 20-05-2021 07:16 ص أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي - مقدم برنامج "اللعيب" - عن حالة من الغضب تسيطر على مسئولي النادي النادي الأهلي وتحديدا أعضاء بمجلس الإدارة من مستوى الفريق مع موسيماني.

وقال عبد الهادي في برنامجه: أغلب أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي مش مبسوطين من أداء الفريق مع موسيماني .. ماتش تلاقي الأهلي بيدافع وبيلعب على الهجمات المرتدة .. وفي ماتش صنداونز الأهلي كسب بخطأ فادح صعب يتكرر كل مباراة .

وأضاف: مجلس إدارة الأهلي لما اتناقش في القصة دي كابتن محمود الخطيب قالهم أنا بحاسب موسيماني على النتايج مش على الأداء .

وتابع: كان فيه اتفاق بين مجلس الإدارة أن الوقت مش مناسب لهذه الأمور وبخاصة أن الأهلي عنده مباراة مهمة مع صنداونز وبعدين عنده منافسة على السوبر الأفريقي في قطر مع نهضة بركان وبعدها هيبقى فيه جلسة للمحاسبة.
 

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