الخميس 29 أبريل 2021
توقيت مصر 06:35 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ارتفاع درجات الحرارة.. تحذيرات من طقس الغد

صافيناز ترد على صالح جمعة: «خليك راجل مرة واحدة في حياتك»

بث مباشر.. مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

إياد نصار: لا أرفض أعمال فنية لأن عليّ أقساط مدارس

ضابط مخابرات أمريكي: "أجسام مجهولة" قامت بتعطيل أسلحتنا النووية

كورونا يتوحش في هذه الدولة ويُصيب 360 ألف في 24 ساعة

فنانة شهيرة تلجأ إلى الشرطة بعد تهديدها بالقتل لدورها في مسلسل رمضاني

السعودية.. «صحة جدة» تتوعد الممارسين الصحيين الرافضين تلقي اللقاح

بشرى.. خمسة أيام إجازة رسمية تبدأ من غد الخميس

فتاة القليوبية تقتل والدتها بمساعدة خطيبها والسبب لا يُصدق!

ADS
 

مدحت شلبي يهاجم موسيماني: انكشفت لعبتك .. والخطيب ميفرقش معاه كلامك

موسيماني والخطيب
مدحت شلبي يهاجم موسيماني: انكشفت لعبتك .. والخطيب ميفرقش معاه كلامك
 
الخميس، 29-04-2021 06:12 ص أحمد عادل شعبان
أكد الإعلامي مدحت شلبي أن المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني لم يتلق أي عروض لتدريب جنوب أفريقيا ملمحا إلى أن هذا الأمر ربما هو السبب في تسريبه.

وقال في برنامجه: موسيماني مدرب شاطر أوي في الكلام ولم يحصد بطولة الدوري التي أتى و وجدها محسومة ولا دوري أبطال أفريقيا بالمعنى الحرفي ، وحصد بطولة الكأس بصعوبة بعد أداء رائع من الطلائع.

وأضاف: أول ما جه بدأ في مدح الكابتن محمود الخطيب رغم أن الخطيب في مكان راقي ولا يحتاج كلامه وإنما يريد نتائج.

وتابع: سيد عبد الحفيظ قال إن النادي الأهلي لم يتلقى أي مخاطبات لترك موسيماني يدرب أي فريق آخر وهذا يعني أن الكلام عن تدريب موسيماني لمنتخب بلاده غير صحيح.
 

إقرأ ايضا

شوبير

شوبير يهاجم هؤلاء بسبب الأهلي: كل شوية تقولوا عايزين نتصالح وانتوا قاعدين تهيجوا الدنيا

باريس-سان

مانشستر سيتي يقلب الطاولة و يهزم باريس سان جيرمان 1/2

موسيماني

مدرب المصري يكشف عن السر الذي أخبره به موسيماني بعد مباراة الأهلي

أخبار متعلقة

موسيماني

مدرب المصري يكشف عن السر الذي أخبره به موسيماني بعد مباراة الأهلي

موسيماني والخطيب

موسيماني يبلغ الخطيب بهذا القرار الخطير

موسيماني

موسيماني لـ نجم الأهلي: هتنزل من على الدكة تكسبنا ماتش الزمالك .. بس ركز

موسيماني

زاهر: موسيماني يجهز مفاجأة غير سارة لـ الزمالك في مباراة القمة

موسيماني والخطيب

خلاف بين موسيماني والخطيب بسبب هذا الاعب: مش عايزه .. مفيش فايدة فيه

محمد هاني

محمد هاني يتحدى موسيماني ويدعم اللاعب المغضوب عليه علنًا أمام الجماهير