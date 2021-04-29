مدحت شلبي يهاجم موسيماني: انكشفت لعبتك .. والخطيب ميفرقش معاه كلامك

الخميس، 29-04-2021
06:12 ص
أحمد عادل شعبان
أكد الإعلامي مدحت شلبي
أن المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني
لم يتلق أي عروض لتدريب جنوب أفريقيا ملمحا إلى أن هذا الأمر ربما هو السبب في تسريبه.
وقال في برنامجه: موسيماني
مدرب شاطر أوي في الكلام ولم يحصد بطولة الدوري التي أتى و وجدها محسومة ولا دوري أبطال أفريقيا بالمعنى الحرفي ، وحصد بطولة الكأس بصعوبة بعد أداء رائع من الطلائع.
وأضاف: أول ما جه بدأ في مدح الكابتن محمود الخطيب
رغم أن الخطيب
في مكان راقي ولا يحتاج كلامه وإنما يريد نتائج.
وتابع: سيد عبد الحفيظ قال إن النادي الأهلي لم يتلقى أي مخاطبات لترك موسيماني
يدرب أي فريق آخر وهذا يعني أن الكلام عن تدريب موسيماني
لمنتخب بلاده غير صحيح.