غرامة مالية كبيرة علي صخرة أنبي لهذا السبب

الثلاثاء، 10-11-2020
10:35 ص
متابعات- أمينة عبد العال
سادت حالة من الحزن علي أسامة جلال
مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي
إنبي بسبب العقوبة المالية الضخمة وقيمتها 150 ألف جنيه و التي وقعها عليه الفريق
خلال الساعات الماضية بسبب طوره بإحدى
البرامج التلفزيونية دون الحصول علي إذن من النادي .
و تعجب اللاعب من القرار خاصة أن
الموسم انتهي في إنبى و كان يتواجد مع منتخب مصر الأولمبي ، حسبما نشرت " صدي
البلد " .
و شهدت الأيام الماضية جدل بين أسامة جلال
و النادي بسبب رغبته في الرحيل
خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية خاصة بعد تلقيه عروض من العديد من الأندية
وعلي رأسها عروض من الأهلي و الزمالك ولكن رفضت فكرة رحيله بناء علي رغبة حلمي
طولان المدير الفني الذي تمسك به خلال الموسم الكروي الجديد .