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غرامة مالية كبيرة علي صخرة أنبي لهذا السبب

اسامة جلال
اسامة جلال
 
الثلاثاء، 10-11-2020 10:35 ص متابعات- أمينة عبد العال
سادت حالة من الحزن علي أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي بسبب العقوبة المالية الضخمة وقيمتها 150 ألف جنيه و التي وقعها عليه الفريق خلال الساعات  الماضية بسبب طوره بإحدى البرامج التلفزيونية دون الحصول علي إذن من النادي .
و  تعجب اللاعب من القرار خاصة أن الموسم انتهي في إنبى و كان يتواجد مع منتخب مصر الأولمبي ، حسبما نشرت " صدي البلد " .
و شهدت الأيام الماضية جدل بين أسامة جلال و النادي بسبب رغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية خاصة بعد تلقيه عروض من العديد من الأندية وعلي رأسها عروض من الأهلي و الزمالك ولكن رفضت فكرة رحيله بناء علي رغبة حلمي طولان المدير الفني الذي تمسك به خلال الموسم الكروي الجديد .
 

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