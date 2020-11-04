تعرف علي جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الأربعاء، 04-11-2020
12:59 م
متابعات- أمينة عبد العال
تقام اليوم الأربعاء 4 نوفمبر العديد من المباريات المحلية والعالمية .
تعرف علي الجدول :
مباراة الزمالك
والرجاء
:
الزمالك
و الرجاء
-9:00- beIN Sports HD 7، beIN Sports Connect.
مواعيد مباريات دوري أبطال
أوروبا:
زينيت ضد لاتسيو
-7:55- beIN
Sports HD 2.
مانشستر يونايتد ضد أسطنبول
باشاكشهير -7:55- beIN
Sports HD 1.
تشيلسي ضد رين-10:00-beIN Sports HD 2، beIN Sports HD
11 EN
كلوب بروج ضد بوروسيا
دورتموند-10:00- beIN
Sports HD 5.
برشلونة ضد ديناموكييف-10:00-beIN Sports HD 1.
فيرينكفاروسي ضد يوفنتوس
-10:00-beIN
Sports HD 4.
لايبزيج ضد باريس سان
جيرمان-10:00-beIN
Sports HD 6.
أشبيلية ضد كراسنودار
-10:00-beIN
Sports HD 3.
موعد مباراة الدوري الإيطالي:
جنوى ضد تورينو-6:00- beIN Sports HD 4.