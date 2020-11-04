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تعرف علي جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 04-11-2020 12:59 م متابعات- أمينة عبد العال
تقام اليوم الأربعاء  4 نوفمبر العديد  من المباريات المحلية والعالمية .
تعرف علي الجدول :  
مباراة الزمالك والرجاء:

الزمالك و  الرجاء -9:00- beIN Sports HD 7، beIN Sports Connect.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا:
زينيت ضد لاتسيو -7:55- beIN Sports HD 2.
مانشستر يونايتد ضد أسطنبول باشاكشهير -7:55- beIN Sports HD 1.
تشيلسي ضد رين-10:00-beIN Sports HD 2، beIN Sports HD 11 EN
كلوب بروج ضد بوروسيا دورتموند-10:00- beIN Sports HD 5.
برشلونة ضد ديناموكييف-10:00-beIN Sports HD 1.
فيرينكفاروسي ضد يوفنتوس -10:00-beIN Sports HD 4.
لايبزيج ضد باريس سان جيرمان-10:00-beIN Sports HD 6.
أشبيلية ضد كراسنودار -10:00-beIN Sports HD 3.
موعد مباراة الدوري الإيطالي:
جنوى ضد تورينو-6:00- beIN Sports HD 4.
 

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