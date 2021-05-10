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عمرو أديب: النهاردة هعمل أهم حلقة في حياتي .. وهتكون حلقة فاصلة لهذا السبب

عمرو أديب
عمرو أديب: النهاردة هعمل أهم حلقة في حياتي .. وهتكون حلقة فاصلة لهذا السبب
Native
الإثنين، 10-05-2021 08:52 ص أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي عمرو أديب أنه سيقدم حلقة من أهم حلقات حياته خلال العشرين سنة الأخيرة.

وقال في برنامجه "الحكاية": الحلقة دي من أهم حلقات حياتي على مدار الـ 20 سنة اللي فاتت أيا كانت القناة أم اسم البرنامج لأنها بتكون حلقة التبرعات بتاعت ليلة القدر اللي نقدر نساعد بيها الناس.

وأضاف: مهما يقولولي أنت قابلت فلان أو عملت تريند في كذا .. كل دا ميدخلش ذمتي بنكلة .. بعكس الفقرة دي من كل سنة .. والناس اللي بيتبرعوا كل سنة هما هما تقريبا وبيشجعوا الناس اللي مش متعودة تتبرع على التبرع.
 

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