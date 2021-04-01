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خلال الصيف المقبل..

عرض مغر لـ "محمد صلاح" يدفعه لمغادرة ليفربول

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صلاح
 
الخميس، 01-04-2021 10:55 ص

يواجه ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عرضًا مغريًا لانتقال النجم المصري محمد صلاح خلال الانتقالات الصيفية.
وباءت بالفشل على ما يبدو مساعي ليفربول بقيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب في الدفاع عن لقبه، نتيجة كثرة الإصابات في صفوف الفريق، والتي شملت فيرجيل فان ديك وجو جوميز.
لكن يتطلع إلى الحصول على مكان في المراكز الأربعة الأولى، ونتيجة لذلك، قد يتجه كلوب إلى تنشيط الفريق بعدة تعاقدات، وأحد هؤلاء اللاعبين الذي تتجه إليهم الأنظار إبراهيما كوناتي مدافع لايبزيج الألماني.
وفقًا لشبكة (ESPN)، قد يواجه الريدز صعوبة في رفض عرض لانتقال صلاح إذا كان العرض بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني.
وعلى الرغم من هذا، يظل صلاح لاعبًا رئيسيًا لليفربول وهو أفضل هداف هذا الموسم برصيد 25 في جميع المسابقات. وإجماليًا سجل مع "الريدز" 119 هدفًا في 192 مباراة.
وكان لوباء كورونا تأثير كبير على الأندية في جميع أنحاء العالم، مما يلقي بظلاله على صفقة تمويل ضخمة، ولكن بالنسبة لكل من ريال وبرشلونة، فإنهما يتطلعان إلى الحصول على توقيع صلاح.
 

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