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الأسبق

مدرب منتخب مصر شمتان فيما فعله الأهلي برمضان صبحي .. والحضري معجب بتغريدته

عصام الحضري
مدرب منتخب مصر شمتان فيما فعله الأهلي برمضان صبحي .. والحضري معجب بتغريدته
 
الثلاثاء، 20-04-2021 07:26 ص أحمد عادل شعبان
كشف محمود فايز - مدرب منتخب مصر الأسبق - عن إعجابه بما فعله الأهلي مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز دون أن يذكر اسمه صراحة.

وقال في تغريدة عبر تويتر: تفاصيل تصنع الفارق ..  لاعب من اهم لاعبي مصر ومستقبلها تباطأ في الرد علي ناديه للتجديد فالاجابه (ادامه ساعه للرد) .. وفي الجانب الاخر لاعب مازال يتباطيء في التجديد ويطلب مبلغ خرافي (رغم اختفاءه في المبارايات الكبري) ومازالت المحايله مستمره ومستمره ومستمره ومستمره... بس خلاص.

وكانت المفاجأة هي قيام عصام الحضري الحارس الأسطوري الذي رفض الأهلي عودته بوضع علامة "إعجاب" على تغريدة محمود فايز التي تؤيد ما فعله الأهلي مع رمضان صبحي.
 

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