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زيزو يرد على الهجوم: رزقي مكتوب

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زيزو
الثلاثاء، 16-05-2023 08:36 ص

 

وجه أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، رسالة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وكتب زيزو، عبر استوري حسابه: “معلش.. هو في إيه؛ عشان أنا لسه صاحي، أنا عارف إن الـ 30 مساهمة السنة دي مش أحسن حاجة.. محدش هيغير حاجة ربنا كاتبها.. وأنا الحمد لله رزقي مكتوب.. وأنا بسعى.. وربنا مايجيبش غير الخير”.

وأكد مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك، أن الإدارة لم تتلق أي عروض رسمية من أهلي جدة للحصول على خدمات أحمد سيد "زيزو" في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشددا على أنه لا مجال حاليا للحديث عن رحيل أي لاعب من القوام الأساسي بالفريق.

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