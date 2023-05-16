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ميدو: ما حدث لـ"روقا" عقاب إلهي

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ميدو: ما حدث لـ"روقا" عقاب إلهي

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ميدو
الثلاثاء، 16-05-2023 09:41 ص

 

يعتقد أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق وعضو اللجنة الفنية بالنادي، أن الهدف الذي سجله محمد أشرف "روقا"، لاعب الفريق، بالخطأ في مرماه أمام الإسماعيلي هو "عقاب إلهي" بعد واقعة رده على أحد المشجعين.

 

روقا دخل في مشادة كلامية مع أحد مشجعي الزمالك خلال مباراة بروكسي التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي ضمن دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

 

ثم سجل في مرماه هدفًا تسبب في خسارة الزمالك 1-2 على يد الإسماعيلي بالإسماعيلية ضمن الجولة 27 من الدوري المصري، أول أمس السبت، وهي خسارة لم تحدث منذ أبريل 2018.

 

وقال ميدو، عبر قناة "المحور"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، "روقا لاعب تقييمه الفني في الملعب 5 أو 6 من 10، لكن علاقته بالجميع في غرفة الملابس جيدة وكان يرد على الانتقادات بأداء في الملعب، (فكان ربنا كارمه بالستر)".

 

وأضاف "الهدف العكسي الذي سجله روقا بمثابة "عقاب إلهي" لأنه اهتم بالرد على الناس خارج الملعب بعد واقعته مع المشجع في مباراة بروكسي".

 

وأشار ميدو إلى أن لاعب الوسط تعرض لـ"عقاب إداري كبير" من جانب الزمالك بعد واقعة المشجع.

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