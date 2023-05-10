الأربعاء 10 مايو 2023
توقيت مصر 13:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الكشف عن سبب القبض على مريم الدباغ في مطار تونس

جريمة بشعة بالكويت.. يذبح زوجته ثم يتخلص من حياته

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

"لم يسبق لها الزواج".. أزمة في وثيقة زواج حسن شاكوش

فيديو صادم.. رونالدو ينفعل على لاعب الفريق المنافس بزعم ادعائه الإصابة

بعد الزلزال.. خبير يفجر مفاجأة صادمة عن إمكانية انهيار سد النهضة

بينهم سيدات أعمال وطالبات.. ضبط 17 سعودي وسعودية متلبسين داخل شالية

"الطفلتين 12 عامًا وحامل".. خمسيني يعاشر طفلتين تهز بورسعيد

رقم مفاجأة.. مصرفيون يتوقعون سعر صادم للدوار بنهاية العام

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك وبروكسي على عدم احتساب ركلتي جزاء

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك وبروكسي على عدم احتساب ركلتي جزاء

albums_matches_2144207_koo_image00005xc
الزمالك وبروكسي
الأربعاء، 10-05-2023 10:31 ص

 

 

علّق وليد عبد الرازق، حكم مباراة الزمالك وبروكسي، على أدائه في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 3-2 لصالح القلعة البيضاء، ضمن منافسات دور الـ 32 في بطولة كأس مصر.

 

وشهدت مباراة الزمالك وبروكسي، جدلاً تحكيميًا واسعًا بعد ما رفض حكم اللقاء احتساب ركلتي جزاء للأخير خلال اللقاء، كادت أن تبقي آماله في البطولة وتطيح بنادي الزمالك.

 

وكتب وليد عبد الرازق عبر صفحته الرسمية على تويتر قائلاً: “ثقتي بالله وبنفسي تكفيني”.

وكان قد أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن إقامة بطولة كأس مصر بدون تقنية الفار كارثة، مشيرًا إلى أن الحكام أصبحوا يعتمدون على تقنية الفيديو بشكل أساسي في المباريات

 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "ركلة الجزاء التي تم احتسابها على الزمالك ليست صحيحة، ولكن بروكسي يستحق ركلة واحدة فقط، والتحكيم لم يؤثر على نتيجة المباراة".

 

وأضاف: "عودة يوسف اوباما للزمالك في الموسم القادم أمر هام للغاية رغم ان اللاعب مرتاح للغاية في السعودية ويريد اكمال مشواره هناك".

 

وأكمل: "الزمالك سوف يستعيد اوباما ومحمود علاء في الموسم المقبل".

إقرأ ايضا

تنزيل (1)

فيديو صادم.. رونالدو ينفعل على لاعب الفريق المنافس بزعم ادعائه الإصابة

1935670_0

شوبير يكشف عن ثلاثي الأهلي الراحلين بتوصية من كولر

138-181225-messi-saudi-arabia-visits_700x400

مفاجأة.. "ميسي" في الدوري السعودي الموسم الجديد رسميًا

أخبار متعلقة

imageshgff(9)

اتحاد الكرة يعلن عقوبة الزمالك بسبب رفض المشاركة في السوبر

لا-تصالح..-تحرك-جديد-من-الزمالك-ضد-محمود-كهربا

نجم الزمالك لـ كهربا: "برده هتدفع هتدفع"

الزمالك-3

الزمالك يغير موقفه من شكوى اتحاد الكرة ويكشف السبب

1800862_0

نجم الأهلي: كان يجب إيقاف كهربا ولجنة التظلمات أخطأت

331081328-926029241912644-1629777517410491125-n2023_2_20_12_13

" لم أطلب العودة للزمالك".. إمام عاشور يعلق على مفاوضاته مع الأهلي

Capture

تعليق غريب من عمرو أديب على انسحاب الزمالك من السوبر