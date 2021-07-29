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عاجل.. اتحاد الكرة يعلن رسميًا تأجيل الدوري والكأس

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الخميس، 29-07-2021 01:49 م


أعلن اتحاد الكرة رسميا تأجيل مباريات الدروى الممتاز وكأس مصر اعتبارا من 1 أغسطس، بعد تأهل المنتخب الأولمبي إلى ربع نهائى أولمبياد طوكيو .
وقال اتحاد الكرة فى بيان رسمي إنه تم تكليف لجنة المسابقات بإعداد جدول جديد للدوري يتم الإعلان عنه بشكل رسمي الأحد المقبل.
وعلى جانب أخر ، وصل منتخب مصر الأوليمبى إلى مقر القرية الأولمبية، في طوكيو، استعدادا لمواجهة البرازيل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، في أولمبياد طوكيو 2020.
ويلتقي منتخب مصر الأوليمبى  مع البرازيل، بعد غدا السبت، في تمام الثانية عشر ظهرا، على ملعب سايتاما 2002.
 

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