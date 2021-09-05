الجمعة 17 سبتمبر 2021
توقيت مصر 20:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحركات عاجلة.. القوات السعودية الجوية تعلن الاستعداد لحدث هام

ترامب: أمريكا لن تبقى بعد 3 سنوات

فيديو صادم.. فنان عالمي حامل بعد إعلان مثليته

قرار جديد من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

صديقة طالبة الطب المنتحرة في سيتي ستارز تفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

مدرب الزمالك يعلن الاستقالة بشكل مفاجئ في بيان رسمي

شيرين رضا: ضبطت زوجي يخونني مع أعز صديقاتي وهذا ما فعلته

مسجد يثير الغضب بسبب رسوم صادمة وقرار عاجل من الأوقاف (صور)

فنانة شهيرة تظهر في أحضان حبيبها دون ملابس واضعًا يده على منطقة حساسة

هل قررت الاعتزال؟.. غادة عبدالرازق تفاجئ الجميع بتصرف صادم

ADS
 

منتخب مصر يتعادل مع الجابون 1-1 (تفاصيل المباراة)

19_2021-637661319413587418-358
ا
Native
الأحد، 05-09-2021 07:29 م
استطاع منتخب مصر تسجيل هدف التعادل في مرمى منتخب الجابون، في اللقاء المقام على ملعب فرانسفيل، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.
سجل مصطفى محمد الهدف الأول ليتعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

تفاصيل المباراة..
بدأ منتخب مصر المباراة بضغط متقدم في محاولات لخطف هدف مبكر للسيطرة على المباراة، ولكن يبدو أن الجابون متمكن من الناحية الدفاعية.
ونظم منتخب مصر، هجمة مميزة، عن طريق محمد صلاح الذي توغل ومرر كرة سحرية لتصل إلى “قفشة” الذي يسددها أعلى من مرمى الجابون.
وحاول الجابون الرد على منتخب مصر في هجمة خطيرة في الدقيقة 10 من عمر المباراة، وسدد أحد لاعبي الجابون تسديدة قوية تغير اتجاهها ويبعدها الشناوي بصعوبة بالغة.
تدخل أحد لاعبي الجابون بقوة على أقدام حمدي فتحي أسقطه أرضا، واحتسب حكم المباراة خطأ ولكن دون بطاقات.
وأنقذ محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر كرة صعبة للغاية على مرماه وحرم الجابون من هدف التقدم في الدقيقة  23 من عمر المباراة.
وتدخل عمر جابر بقوة على أحد لاعبي الجابون وأشهر باكاري جاساما البطاقة الفراء الأولى في المباراة في وجه عمر جابر بسبب تدخله العنيف.
أنقذ محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر مرماه من هدف مؤكد في الدقيقة 49 من عمر المباراة بعد انفراد اوباميانج بالمرمى وتسديد كرة قوية ولكن تصدى له شنو ببراعة.
وحاول قفشة أن يلجأ للحلول الفردية وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ،لكن مرت بجوار المرمى بساردات بسيطة.

تعرض أحمد توفيق لاعب منتخب مصر للإصابة في الدقيقة 69 من عمر المباراة بعد شعوره بآلام شديدة في القدم بسبب شد عضلي في السمانة.
وخرج أحمد توفيق بسبب الإصابة منقولاً على النقالة في الدقيقة 70 من عمر المباراة ولم يتم إجراء تبديل.
وبعد إصابة توفيق بدقيقة واحدة أشهر باكاري جاساما حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية ثم البطاقة الحمراء وخرج عمر جابر من المباراة ليستكمل منتخب مصر المباراة بعشرة لاعبين.
وسجل ايميلين الفيين لاعب الجابون الهدف عن طريق تسدية من داخل منطقة جزاء منتخب مصر على يمينمحمد الشناوي.

 

إقرأ ايضا

202104270845554555

مدرب الزمالك يعلن الاستقالة بشكل مفاجئ في بيان رسمي

andy_5e9c0f7

شوبير يحسم خلاف الأهلي مع علي معلول: هذا ما حدث

1082557176216135038781128

بعد الشناوي.. عرض سعودي لضم نجم الأهلي بمبلغ خيالي

أخبار متعلقة

maxresdefault

شوبير يعلن تشكيل المنتخب أمام الجابون

20210820065908598

اتحاد الكرة يعلن مفاجأة: صلاح في الجابون

2021_9_1_21_31_38_628

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن لاعبي المنتخب بعد الفوز الصعب على أنجولا

202109010919251925

مصر تفوز على أنجولا بهدف صعب وتتصدر مجموعتها

60536b1c42360429be796032

اليوم.. موعد مباراة مصر وأنجولا والقنوات الناقلة

19_2021-637527298310648600-64

بـ 27 لاعبًا.. مصر تواجه أنجولا في تصفيات كأس العالم دون حضور جماهيري الأربعاء