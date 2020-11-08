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الزمالك يفجر مفاجأة ويحسم أمر بيع مصطفى محمد لـ بيراميدز

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الزمالك يفجر مفاجأة ويحسم أمر بيع مصطفى محمد لـ بيراميدز

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مصطفى محمد
 
الأحد، 08-11-2020 09:10 م محمد فضل

حسم حماده أنور ، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، أمر بيع مصطفى محمد نجم الفريق، إلى نادي بيراميدز في الموسم الجديد.
وفجر «أنور» مفاجأة، عبر برنامج (4-4-2) مع الإعلامي محمد فاروق، بأن الزمالك لو وافق على رحيل مصطفى محمد فلن يكون إلى بيراميدز لأنه فريق منافس بالدوري.
وأضاف: "حتى في حالة وجود عرض ضخم من بيراميدز فالزمالك ليس فريقًا صغيرًا بل نادٍ كبير ويفكر بأسلوب احترافي للاستفادة من قدرات مصطفى محمد في أوروبا والحصول على عرض مناسب يليق باللاعب وإمكانياته".
وأشار إلى أن الزمالك ليس فريقًا صغيرًا كي يمنح بيراميدز إضافة قوية بقيمة مصطفى محمد موضحًا أنه لا مجال للتفاوض مع بيراميدز حول مهاجم الزمالك حتى لو ضمن صفقة تبادلية تقضي بانتقال لاعبين من بيراميدز للفريق الأبيض.
وتابع: "أي لاعب من القوام الأساسي للزمالك لن يرحل لفريق ينافس بالدوري الممتاز فالزمالك ليس فريقًا صغيرًا يفكر في المال فقط".
وأثنى أنور على قدرات مصطفى محمد وتألقه موضحًا أن مشاركته في دوري أبطال أفريقيا خير تسويق له للرحيل لفريق قوي في أوروبا.
 

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