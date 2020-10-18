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ضربة موجعة للأهلى فور عودته لمصر

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ارشيف
 
الأحد، 18-10-2020 01:30 م محمد عبد الحارس
أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلى، إصابة الثنائي محمد مجدي "أفشة" ومروان محسن، لاعبا الفريق خلال لقاء الوداد المغربي، أمس السبت.
وقال  "موسيماني"، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "سعيد بعودة بعض اللاعبين من الإصابات كما حدث مع أحمد الشيخ ومحمود وحيد، وقريبا محمود كهربا الذي تعرض للإصابة في مباراة بيراميدز، ولكن علينا التأكيد أيضا أن مباراة أمس شهدت إصابات".
وأوضح: "تعرض مروان محسن، للإجهاد في عضلة السمانة، وأيضا محمد مجدي أفشة، تعرض لكدمة في أحد الضلوع خلال المباراة، ومن ثم نسعى لإعداد أوراقنا بشكل جيد لمباراة العودة من أجل تحقيق هدفنا".
ووصلت بعثة الأهلى برئاسة محمود الخطيب، صباح اليوم لمطار القاهرة، قادمة من المغرب، بعد رحلة شاقة استمرت حوالي 6 ساعات.
 

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