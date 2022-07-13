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صورة أشهر لاعب سعودي مع تمثال «صلاح» تثير الغضب

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الأربعاء، 13-07-2022 12:54 م

عبر الناقد الرياضي السعودي منار شاهين، عن استيائه من سالم الدوسري، نجم الهلال السعودي، بسبب نشره صورة إلى جوار تمثال شمعي للمصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

ونشر سالم في وقت سابق صورة عبر حساباته في مواقع التواصل الإجتماعي خلال قضائه إجازة في لندن، وتواجده بمتحف مدام توسو للشمع الشهير، والذي يضم تماثيل لأبرز نجوم العالم سواء في الفن أو الرياضة.

ولكن الإعلامي منار شاهين شاهين وجه انتقادا للدوسري، عبر برنامج "الحصاد الرياضي"، قائلا: "أساءتني نوعا ما صورة للكابتن سالم الدوسري مع تمثال الشمع للكابتن المصري العربي محمد صلاح".

وأضاف: "أعتقد يا سالم أنت لا تقل نجومية عن محمد صلاح، أتمنى ما أراك تصل لهذه المرحلة تتصور مع لاعب المستويات متقاربة والنجومية والوضع الفني، وتستحق أفضل من ذلك، وأنت أفضل لاعب في آسيا والدوري السعودي وبطل آسيا لمرتين وشاركت مع ناديك في كأس العالم للأندية، قيمتك الفنية كبيرة وتأكد أنك كبير في أعيننا بشكل دائم".



 

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