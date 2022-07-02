بعد تجديد عقده.. صلاح يحصل على 32 مليون جنيهًا في الشهر

السبت، 02-07-2022
08:41 ص
أعلن نادي ليفربول
الإنجليزي عن تجديد نجم الفريق الأول محمد
صلاح عقدًا مع الريدز يمتد حتى عام 2025 يجعل النجم المصري الأعلى أجرا تاريخيا في
ليفربول
.
ويحصل محمد صلاح
على راتب
أسبوعي قدره 350 ألف جنيه إسترليني
في عقده الجديد حتى عام 2025.
وبحساب راتب
ه بالجنيه المصري يتضمن التالي:.
سيحصل محمد صلاح
في الأسبوع بالجنيه المصري على 7 مليون و959
ألف جنيه
بينما سيحصل في الشهر على 31 مليون و836 ألف جنيه مصري
بينما سيحصل في السنة على 382 مليون جنيه
محمد صلاح
، نجم نادي ليفربول
الإنجليزي كان يحصل على راتب
أسبوعي قدره 200 ألف جنيه إسترليني قبل التجديد.
تصريحات صلاح بعد تجديد تعاقده
قال محمد صلاح
في تصريحات للموقع الرسمي للريدز: " سعيد
جداً بتجديد تعاقدي مع الريدز للفوز بالمزيد من البطولات، انه يوم سعيد للجميع".
وأكمل محمد صلاح
أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي: " أعلم أن الأمر قد أخذ وقتاً طويلاً،
لكن في النهاية حدث ما هو جيد للطرفين الآن علينا فقط التركيز فيما هو قادم".
وتابع هداف الدوري الإنجليزي: " لقد رأيتم في الست سنوات
الماضية أن الفريق في حالة من التطور الدائم, في الموسم الماضي كنا قريبين من التتويج
برباعية تاريخية لكن للحظ توجنا باثنتين وخسرنا اثنتين".
وأنهى صلاح حديثه مع الموقع الرسمي قائلاً: " نحن في
وضع جيد للمنافسة على كل شئ، عقدنا صفقات جديدة قوية فقط علينا التركيز والعمل الجاد
لحصد المزيد من البطولات في الوقت القادم".
تعليق كلوب على تجديد صلاح
قال يورجن كلوب في تصريحات له اليوم :
"أنا سعيد حقاً، إنه ينتمي إلي هنا، هذا هو ناديه الآن،
ليس لدي شك أن أفضل مواسم صلاح ستأتي في السنين القادمة."
وكان من المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح
، مع ليفربول
في نهاية
الموسم المقبل، لينجح النادي الإنجليزي في تمديد تعاقده رسميًا.