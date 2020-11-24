صراع جديد بين مرتضى منصور والأوليمبية لمنعه من النهائي

الثلاثاء، 24-11-2020
12:04 م
المصريون
أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية خطابا إلى
اتحاد كرة القدم خلال الساعات الماضية تطالب بمنع مرتضى منصور
رئيس نادى الزمالك
،من حضور
مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الأهلى فى نهائى دوري أبطال إفريقيا
والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة .
وأكدت اللجنة الأولمبية فى خطابها إلى اتحاد
الكرة ضرورة مخاطبة الكاف من جانب الاتحاد لمنع مرتضى منصور
من حضور
المباراة
النهائية كونه صادر قرار ضده بالإيقاف لمدة 4 سنوات ومنع
ه من التواجد فى أى نشاط
رياضى .
وكان مرتضى منصور
أكد حضور
ه المباراة
النهائية لدوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والأهلى لدعم الفريق الأبيض ومؤازرته
لحصد لقب الأميرة السمراء والفوز على الأحمر .