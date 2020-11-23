صدمة للزمالك قبل لقاء القمة.. إصابة نجم الفريق بـ كورونا

الإثنين، 23-11-2020
06:37 م
أحمد سالم
أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالأمس قبل مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل إيجابية حالة محمود الونش
مدافع الفريق الأبيض.
وسيخضع اللاعب للعزل المنزلي في الفترة الحالية مع تلقي برتوكول العلاج وسيغيب عن لقاء القمة.
وكانت المسحة اثبتت سلبية حالة محمد حسن لاعب الوسط على أن يخضع اللاعب لمسحة جديدة بعد يومين وفحوصات طبية للوقوف على حالته في الفترة الحالية. ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق اليوم بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة.
ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وكان المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي ثنائي الزمالك وصلا للقاهرة اليوم وسيخضع اللاعبان لمسحة طبية قبل الانتظام في معسكر الفريق.