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اختبار طبى أخير للوقوف على حالة "الونش"

ارشيف
الونش
 
الجمعة، 30-10-2020 02:12 م محمد عبد الحارس
يخضع محمود حمدي الونش لاعب الزمالك لاختبار طبي لتحديد موقف إصابته ونتيجة آخر تطورات البرنامج التأهيلي.
ويؤدي اللاعب برنامج تأهيلي مكثف عبارة عن جلستين يوميا تحت إشراف علاء شاكر طبيب المنتخب الوطني السابق، وسيساهم البرنامج التأهيلي في إمكانية مشاركة اللاعب في مباراة الفريق المقبلة أمام الرجاء عقب تأجيلها.
وكانت الأشعة التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بقطع جزئي في غضروف الركبة بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.
ولم يفضل المدافع الدولي الخضوع لعملية جراحية على أن يستمر في إجراء تدريبات تقوية، ويخضع اليوم لاختبار طبي لمعرفة إمكانية مشاركته في التدريبات من عدمه.
وفي حالة عدم تماثله للشفاء سيخضع لعملية منظار الركبة كحل أخير في حالة عدم قدرته على اللحاق بالمباراة.
 

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