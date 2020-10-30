الجمعة، 30-10-2020
02:12 م
محمد عبد الحارس
يخضع محمود حمدي الونش
لاعب الزمالك
لاختبار طبي
لتحديد موقف إصابته ونتيجة آخر تطورات البرنامج التأهيلي.
ويؤدي اللاعب برنامج تأهيلي مكثف عبارة عن جلستين يوميا تحت إشراف علاء شاكر طبيب المنتخب الوطني السابق، وسيساهم البرنامج التأهيلي في إمكانية مشاركة اللاعب في مباراة الفريق المقبلة أمام الرجاء
عقب تأجيلها.
وكانت الأشعة التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بقطع
جزئي في غضروف الركبة بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.
ولم يفضل المدافع الدولي الخضوع لعملية جراحية على أن يستمر في إجراء تدريبات تقوية، ويخضع اليوم لاختبار طبي
لمعرفة إمكانية مشاركته في التدريبات من عدمه.
وفي حالة عدم تماثله للشفاء سيخضع لعملية منظار الركبة كحل أخير في حالة عدم قدرته على اللحاق بالمباراة.