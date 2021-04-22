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صدمة لـ «جنش» عقابًا على مباراة الأهلي

جنش
جنش
 
الخميس، 22-04-2021 04:30 م محمد فضل
اقترب محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من العودة للتشكيل الأساسي للفريق خلال مواجهة الإنتاج الحربي اليوم فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز .

ويخوض الزمالك مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل تعويض الخسارة فى الجولة الماضية من مسابقة الدوري أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف والحفاظ على فرص المنافسة على لقب الدوري الممتاز .

ويدرس كارتيرون المدير الفنى للزمالك عودة أبو جبل من جديد إلى تشكيل الزمالك الأساسى بعد المستوى غير الجيد الذى ظهر عليه محمود جنش خلال مواجهة الأهلي الماضية .

وكان كارتيرون المدير الفنى للزمالك أعلن قائمة فريقه لخوض مباراة الإنتاج الحربي وضمت كلا من : " في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل في الدفاع : محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي. في الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد أشرف روقة ومحمود عبد العزيز وا إسلام جابر وأحمد زيزو وحسام أشرف وأشرف بن شرقي. في الهجوم : سيف الدين الجزيري ومروان حمدي وحميد أحداد " .
 

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