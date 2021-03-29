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شيكابالا يسبب أزمة.. إلغاء مباراة الأهلي والزمالك

shika
شيكابالا
 
الإثنين، 29-03-2021 09:07 م محمد فضل

تسبب محمود عبدالرازق "شيكابالا" نجم نادي الزمالك، في إلغاء مباراة  الأهلي والزمالك لكرة السلة رجال، بالجولة الحادية عشرة من الدور الترتيبي لدوري السوبر للموسم الحالي 2020 - 2021.
وقال الحسيني سمير نجم منتخب مصر ولاعب الزمالك السابق، إن قرار الإلغاء جاء بسبب وجود شيكابالا ورغبته في حضور المباراة علمًا أن اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة قد قرر منع الجماهير من حضور المباريات خوفًا من تفشي فيروس كورونا.
وكان من المقرر أن يستضيف الزمالك غريمه التقليدي الأهلي مساء اليوم الإثنين على صالة عبد الرحمن فوزي بميت عقبة.
وكشف أحمد الجارحي المدرب العام لفريق سلة رجال الأهلي، عن سبب إلغاء مباراة الأهلي والزمالك بالجولة الحادية عشرة من الدور الترتيبي لدوري السوبر للموسم الحالي 2020 - 2021.
وأكد الجارحي أن، وجود شيكابالا في الملعب سبب عدم لعب المباراة.
وتابع: عندنا فرقة كورة بتاخد حقها في الملعب.
وقال الجارحي منفعلًا: الأهلي بطل إفريقيا بجول أفشة، وهذا ما يفعله الأهلي دائمًا.
ومن المقرر، أن يصدر القرار النهائي حول نتيجة المباراة واحتسابها لصالح من خلال الساعات المقبلة.
 

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