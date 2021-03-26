سيد عبدالحفيظ يفجر مفاجأة عن أزمة عبدالله السعيد والتفاوض مع نجمي الزمالك

الجمعة، 26-03-2021
09:19 م
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لأول مرة مفاجأة
عن كواليس أزمة عبدالله السعيد
الأخيرة مع الأهلي ، مؤكدا أنه قال له " شوف مصلحتك".
وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لبرنامج اللعيب على mbc " مينفعش ابوظ غرفة ملابس
الاهلي عشان تجديد عقد لاعب بفارق كبير جدا عن أصدقائه " ، اللاعيبة بتبص لبعضها
ولا يجوز ان يحصل لاعب على ٤٠ مليون والآخر يحصل على ٤ مليون .
وأكد سيد عبد الحفيظ، أن المارد الأحمر لم يفاوض نهائيًا
أحمد سيد زيزو وفرجاني ساسي نجما الزمالك
مطلقا قائلا " لا من قريب ولا من بعيد
".
وأضاف ، مدير الكرة بالأهلي، أن الجهاز الفني هو من يُحدد
احتياجات الفريق ولم ندخل في مفاوضات مع هذا الثنائي مطلقًا خلال الفترة الماضية.
وتابع سيد عبد الحفيظ، أنه كان متخوف بشكل كبير من تعرض لاعبي
الأهلي للكثير من الإصابات في مباراة المنتخب أمام كينيا .
وأضاف ، أن الأهم في مباراة اليوم هو تأهل منتخبنا لبطولة
الأمم الأفريقية في الكاميرون يناير 2022، وتابع أنه تواصل مع حمدي فتحي عقب المباراة
للاطمئنان على صحته مؤكدًا أنه بخير وتعرض لإصابة خفيفة في ذراعه.