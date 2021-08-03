الأهلي يستبعد الشناوي وعدد من نجومه أمام وادي دجلة

الثلاثاء، 03-08-2021
09:28 م
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على
استبعاد
أكرم توفيق وحارس المرمى محمد الشناوي من مواجهة وادي دجلة المقرر لها مساء
غد ضمن منافسات مسابقة الدوري.
وكشف مصادر رياضية عن أن سبب الاستبعاد
يعود للإرهاق الشديد
الذي يمر به الثنائي نتيجة المشاركة في كل مباريات المنتخب الأولمبي بأولمبياد طوكيو.
وقال إن صلاح محسن وطاهر محمد طاهر واحمد رمضان بيكهام سيكون
لهم دور ولكن في بدلاء الفريق أمام وادي دجلة.
وأوضح أن الفريق سوف يفقد جهود بدر بانون لإصابته بنزلة برد
وأيمن أشرف للإنذار الثالث ووليد سليمان للإصابة ومحمد محمود وكريم نيدفيد لعدم الجاهزية
الفنية.
وخاض الفريق الأحمر مرانه الختامي اليوم على ملعب التتش،
قبل الدخول في معسكر استعدادًا لمباراة الدوري الممتاز، أمام فريق وادي دجلة التي
تقام في التاسعة مساء غدٍ على استاد الأهلي we السلام، والمؤجلة من
الجولة 22 في البطولة.