صدمة في الأهلي.. إصابة موسيماني بكورونا قبل لقاء «مونتيري»

الأربعاء، 02-02-2022
01:28 م
أعلن النادي الأهلي اليوم الأربعاء، أن الجنوب أفريقي بيتسو
موسيماني
المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، أصيب بفيروس كورونا وسيغيب عن قيادة
المران الثاني للفريق بأبوظبي
استعدادا لمواجهة مونتيري المكسيكي المقررة يوم السبت
المقبل في بطولة كأس العالم للأندية.
وقال الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول
لكرة القدم بالأهلي، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الأربعاء إن المسحة التي
خضع لها الفريق أمس في معسكره المغلق بأبوظبي
أثبتت إيجابية عينة بيتسو موسيماني
.
وأضاف أن موسيماني
أجرى مسحة طبية جديدة صباح اليوم الأربعاء،
وذلك للتأكد من نتيجة المسحة الأولى.
وأوضح أبوعبلة أن موسيماني
يخضع حاليا للعزل في غرفته وحالته
مستقرة للغاية دون وجود أي أعراض.
وأوضح أن المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي ورئيس البعثة
تعافى من فيروس كورونا وجاءت مسحته الثانية وكذلك الثالثة سلبية، وقد خرج من العزل
الطبي الذي خضع له خلال الفترة الماضية.
ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب الكريكيت
بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي
، استعدادا لمواجهة مونتيري.