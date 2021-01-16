صدمة.. «صلاح» يختار هذا الفنان لتجسيد قصة حياته في فيلم وثائقي

السبت، 16-01-2021
02:49 م
المصريون
وقع اختيار النجم محمد صلاح
لاعب المنتخب الوطني لكرة
القدم ونادي ليفربول الإنجليزي، على فنان
مفاجأة لتجسيد قصة حياته في أحد الأفلام السينمائية.
وأجرى صلاح حوارا مطولا مع شبكة "سكاي سبورتس"،
وسئل خلاله عن الممثل الذي يستطيع تمثيل قصة حياته ورد قائلا: «لا أعرف لكن واثق أنه
سيكون فيلم
ا وثائقيا ممتعا بالنظر للمكان الذي جئت منه والقيام بأشياء للمرة الأولى،
لكن أنا لم أفكر في هذا الأمر من قبل، ومن الصعب علي أن أختار».
وذكره المحاور بـ الممثل الأمريكي صاحب الأصول المصرية رامي
مالك لتجسيد قصة حياته فرد صلاح قائلا: «نعم رامي مالك
، سيكون اختيارا جيدا للفيلم
،
كنت أتحدث معه في حفل مجلة "التايم"، وهو يتحدث العربية قليلا ويعرف الثقافة
وكيفية القيام بهذا الدور بشكل جيد».
وأضاف صلاح: "الشيء المميز في العيش بمدينة ليفربول
أنه منذ أول يوم لي هنا والناس لطفاء معي يظهرون حبهم لي دائما خلال وبعد المباراة
وفي المدينة أيضا".
واتهم رامي مالك
بالشذوذ الجنسي، وتحولت حالة الاحتفاء به
بعد حصوله على جائزة أوسكار عن أحسن ممثل، إلى حالة من الهجوم على مواقع التوصل الاجتماعي،
بعد انتشار مشهد من فيلم
"Bohemian
Rhapsody"، والذي يؤدي فيه
شخصية فريدي ميركوري المغني الرئيسي في فرقة "Queen" البريطانية، والذي
كانت لديه ميول جنسية مثلية، وهو ما تسبب في صدمة لدى البعض عندما وقع اختيار
"صلاح" عليه لتجسيد مسيرته.