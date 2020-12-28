«الشناوي» يتفوق على محمد صلاح في استفتاء موقع أمريكي

الإثنين، 28-12-2020
01:15 م
المصريون
أعلنت شبكة "سي إن إن"، تتويج الدولي المغربي عبد
الرزاق حمد الله، لاعب النصر السعودي، بلقب أفضل لاعب عربي لعام 2020.
جاء ذلك عقب الاستفتاء
الذي نظمه موقع القناة الأمريكية في
نسخته باللغة العربية.
وحصل حمد الله على 39.8%، متفوقا على سالم الدوسري لاعب الهلال
السعودي، الذي حصل على 29.1%.
واحتل محمد الشناوي
حارس المنتخب المصر
ي والنادي الأهلي،
المركز الثالث ب26.4%، في حين تمركز محمد صلاح
، نجم المنتخب المصر
ي ونادي ليفربول في
المركز الرابع والأخير ب4.7% فقط من الأصوات.
وشهد الاستفتاء
المنظم على امتداد أيام، مشاركة أزيد من
950 ألف شخص على "تويتر"، وهي أعلى نسبة مشاركة في تاريخ هذه الجائزة.