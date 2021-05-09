الأحد 09 مايو 2021
توقيت مصر 12:51 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة جديدة لجماهير الأهلي بسبب علي معلول

شاهد.. مي عمر تبكي على الهواء بسبب ما فعله مخرج شهير

وفاة عادل التويجري بشكل مفاجئ.. وتركي آل الشيخ: أنا حزين جدًا

عفاف شعيب: جوزي خانني مع السكرتيرة والفنانات قاطعوني بعد ارتداء الحجاب

الصين تعلن انتهاء أزمة الصاروخ وتكشف مكان سقوطه

الأسطول الأمريكي يصادر شحنة أسلحة ضخمة في منطقة بحر العرب

معيط: الاستثمارات الحكومية والخاصة تحقق معدلات نمو مستدامة ٥,٣٪

السعودية.. قرار عاجل من الشئون الإسلامية عن صلاة عيد الفطر

التحالف يدمر طائرة مسيرة مفخخة في اتجاه خميس مشيط

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ADS
 

صدمة جديدة لجماهير الأهلي بسبب علي معلول

معلول
علي معلول
Native
الأحد، 09-05-2021 12:18 م

أكد تقرير تونسي، غياب  علي ملعول لاعب النادي الأهلي، عن مواجهة فريقه أمام صن داونز، المقرر لها، 15 مايو الجاري، ضمن منافسات إياب الدور الدور  ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وذكرت صحيفة “ تونس الرقيمة”، أن علي معلول يحتاج من أسبوعين إلا ثلاثة، وبالتالي لن يشارك مع الأهلي، في مباراة الذهاب أمام صن داونز.
وأضافت الصحيفة التونسية، أن موقف علي معلول لم يتحدد من المشاركة في لقاء العودة أمام صن داونز، حيث تجرى محاولات لتجهيزه للقاء، ولكن قرار المشاركة سيتوقف على حالة اللاعب ومدى استجابته للعلاج والتأهل الذي يخضع له، للتعافي من إصابة العضلة الضامة.
يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف” أعلن الخميس  الماضي،إقامة مباراة الأهلي وصن داونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الموافق 15 مايو الجاري في القاهرة في التاسعة مساء تحت القيادة التحكيمية للحكم السنغالي ماجيت ندياي.
بينما قرر الكاف إقامة مباراة العودة في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي ونادي صن داونز يوم 22 مايو الجاري في جنوب إفريقيا الثالثة عصرا، تحت قيادة الحكم الزامبي جاني سيكازوي.

 

إقرأ ايضا

47080-شيكابالا-يسجل-هدف-التعادل-للزمالك-أمام-الأهلى--(1)

شيكابالا يكشف لـ لاعبي الزمالك خطته للفوز على الأهلي: نفذوا كلامي وهنكسب بسهولة

موسيماني

موسيماني يحذر 4 لاعبين: لو حصل هذا الأمر في مباراة الزمالك هقعدكم احتياطي بقية فترتي

أمين عمر

قبل تحكيمه لـ مباراة القمة .. تعرف على عدد ضربات الجزاء التي احتسبها أمين عمر لـ الزمالك

أخبار متعلقة

251

«كافيه وشيشة».. محمد شريف يثير غضب جماهير الأهلي (فيديو)

etutxhdxmaehfxa2021_2_8_20_50

بعد الصدام.. موسيماني يستفز جماهير «صن داونز» بسب الأهلي

علي معلول

جمعة: كارثة في الأهلي بشأن علي معلول

sport-20180417-223732-470076

سيد عبدالحفيظ يفجر مفاجأة عقب مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك

مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والزمالك.. والجبلاية يتحدى الغضب

267551_0

إيقاف نجم بيراميدز بعد تسريب اتفاقه مع الأهلي