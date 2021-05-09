صدمة جديدة لجماهير الأهلي بسبب علي معلول

الأحد، 09-05-2021
12:18 م
أكد تقرير تونسي، غياب علي ملعول لاعب
النادي الأهلي، عن مواجهة فريقه أمام صن داونز، المقرر لها،
15 مايو الجاري، ضمن منافسات إياب الدور الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وذكرت صحيفة “ تونس الرقيمة”، أن علي معلول يحتاج من أسبوعين
إلا ثلاثة، وبالتالي لن يشارك مع الأهلي، في مباراة الذهاب أمام صن داونز.
وأضافت الصحيفة التونسية، أن موقف علي معلول لم يتحدد من
المشاركة في لقاء العودة أمام صن داونز، حيث تجرى محاولات لتجهيزه للقاء، ولكن قرار
المشاركة سيتوقف على حالة اللاعب
ومدى استجابته للعلاج والتأهل الذي يخضع له، للتعافي
من إصابة العضلة الضامة.
يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف” أعلن الخميس الماضي،إقامة مباراة الأهلي وصن داونز في ربع نهائي
دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الموافق 15 مايو الجاري في القاهرة في التاسعة مساء تحت
القيادة التحكيمية للحكم السنغالي ماجيت ندياي.
بينما قرر الكاف إقامة مباراة العودة في ربع نهائي دوري أبطال
أفريقيا بين النادي الأهلي ونادي صن داونز يوم 22 مايو الجاري في جنوب إفريقيا الثالثة
عصرا، تحت قيادة الحكم الزامبي جاني سيكازوي.