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سيد عبدالحفيظ يفجر مفاجأة عقب مباراة الأهلي والزمالك

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سيد عبدالحفيظ
 
الإثنين، 19-04-2021 07:27 م المصريون
زف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بشرى لـ جماهير الفريق حول عودة بعض اللاعبين المصابين
وأكد عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية عبر أثير “ اون سبورت اف ام ” أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق سيخوض المران اليوم مع الفريق عقب سلبية مسحة كورونا
وأضاف أن محمد هاني  سيعود قبل اول مايو المقبل بالاضافة لـ على معلول الذي سيخوض بعض التدريبات البسيطه اليوم او غدا على ان يعود للمباريات أول مايو
وانتهت أحداث  مباراة الأهلي والزمالك في القمة ١٢١ بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري
وبهذا الفوز ارتفع رصيد المارد الأحمر الى النقطة ٣٠ فى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة ٣٣ فى المركز الأول مع مباريات مؤجلة للنادى الأهلي تمنحه الأفضيلة للصعود إلى صدارة الدوري.
 

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