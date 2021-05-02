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«كافيه وشيشة».. محمد شريف يثير غضب جماهير الأهلي (فيديو)

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محمد شريف
 
الأحد، 02-05-2021 11:50 ص المصريون

أثار محمد شريف نجم النادي الأهلي، غضب جماهير القلعة الحمراء، قبل مواجهة غزل المحلة، المقرر لها، غدا الاثنين، بمسابقة الدوري الممتاز.
ونشر محمد شريف فيديو عبر خاصية “ ستوري” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “ إنستجرام”، بجوار أصدقائه في أحد الكافيهات.
وظهر في الفيديو “ شيشة” بجوار أحد أصدقاء محمد شريف، مما أثار استياء، جماهير النادي الأهلي على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب عدم التزام اللاعب بالإجراءات الاحترازية، المفروضة من النادي.
وكان مروان محسن لاعب النادي الأهلي، تقدم باعتذار لصديقه بالفريق محمد شريف، أمس، السبت، بعد تصريحات والده الأخيرة بعد مباراة الجونة.
وكتب مروان محسن عبر تويتر قائلا : "لم يكن لدي اي فكرة عن ما قاله والدي وفوجئت به اليوم ! محمد شريف من أفضل المهاجمين في مصر حاليا و شهادتي فيه مجروحة ،انا بعتذر له و بعتذر لكل زمايلي عن أي كلمة تصدر من والدي ".
‏ وتابع مروان محسن " برجو من الإعلاميين و الصحفيين عدم استغلال هذا لصالحهم .. واي حد عنده مشكلة معايا يتواصل معايا عن طريق النادي  وأرجو عدم محاولة التواصل مع أي شخص من عائلتي مرة أخرى .. شكرا".
وكان الدكتور ثروت والد مروان محسن، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر، قال ، إن نجله لا بد أن يعود للتشكيل الأساسى للمارد الأحمر بعد الأداء الهزيل من محمد شريف أمام الجونة بالأمس.
وقال ثروت محسن في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر إذاعة الشباب والرياضة:"مشفتش ابنى من أول رمضان بسبب المباريات والمعسكرات، وهو الفترة الأخيرة بيشارك كبديل".
 

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