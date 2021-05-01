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الرياضة
جمعة: كارثة في الأهلي بشأن علي معلول
جمعة: كارثة في الأهلي بشأن علي معلول
السبت، 01-05-2021
05:35 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي شريف جمعة عن وجود أزمة كبرى في النادي الأهلي بشأن الملف الطبي.
وقال جمعة في تغريدة عبر تويتر: هل تعلم إن محدش في الجهاز الطبي للأهلي ولا حتى الجهاز الفني يعرف موعد عودة علي معلول ولا أجايى للمباريات.
وأضاف: كابتن سيد عبدالحفيظ صرح وقال الدكتور بلغهم عودة الثنائي أخر إبريل أو أول مايو والمعلومة اللي عندي إن قدامهم إسبوعين تلاتة كمان !!والله كارثة الملف الطبي ده.
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