جمعة: كارثة في الأهلي بشأن علي معلول

جمعة: كارثة في الأهلي بشأن علي معلول

كشف الإعلامي شريف جمعة عن وجود أزمة كبرى في النادي الأهلي بشأن الملف الطبي.



وقال جمعة في تغريدة عبر تويتر: هل تعلم إن محدش في الجهاز الطبي للأهلي ولا حتى الجهاز الفني يعرف موعد عودة علي معلول ولا أجايى للمباريات.



وأضاف: كابتن سيد عبدالحفيظ صرح وقال الدكتور بلغهم عودة الثنائي أخر إبريل أو أول مايو والمعلومة اللي عندي إن قدامهم إسبوعين تلاتة كمان !!والله كارثة الملف الطبي ده.