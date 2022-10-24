الإثنين 24 أكتوبر 2022
توقيت مصر 17:43 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة.. انضمام نجمين كبيرين في الزمالك إلى نادٍ درجة رابعة

مفاجأة.. الأستاذة الجامعية المقبوض عليها هي الفتاة التي اغتصبها شقيقها وصديقه العام الماضي

ضربة موجعة للأهلي قبل لقاء السوبر مع الزمالك

السجن 6 سنوات لقاتل أسرته بالكامل!

الكويت ترحل 3500 مصري وتكشف السبب

علاقة شاذة بين خمسيني وشاب عشريني تنتهي بجريمة في زراعات الواحات

إيقاف قوة أمنية بالكويت فشلت في القبض على تجار مخدرات أثناء مداهمة منزل

زوجة تفاجئ الشيخ أبوبكر بسؤال صادم عن العلاقة مع زوجها ويرد: اطلقي حالًا

فيديو مرعب.. لحظة دهس سيدة تحت عجلات لودر بالخطأ

ارتفاع جديد.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

ADS
 

صدمة.. انضمام نجمين كبيرين في الزمالك إلى نادٍ درجة رابعة

201804260920352035
أيمن حفني
Native
Teads
الإثنين، 24-10-2022 03:05 م

اقترب أيمن حفني نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الانضمام إلى دياموند أحد أندية دوري القسم الرابع خلال الفترة الحالية.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة من نادي دياموند مع أيمن حفني ورحب باللاعب للنادي خاصة في ظل خروجه من الزمالك بشكل نهائي بناء على قرار فيريرا المدير الفني .

وكان دياموند قد أعلن قبل عدة أيام  ضم أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق ، لتدعيم صفوفه والعمل على التأهل إلى الدرجات الأخرى الثالثة والثانية والأولى .

ويعد أحمد جعفر أحد هدافي نادي الزمالك السابقين ونجح في إحراز العديد من الأهداف خلال مشاركته مع الفارس الأبيض بالبطولات المختلفة .

ويتمتع أيمن حفني بشعبية كبيرة لدى جماهير الزمالك والذي تم إطلاق العديد من الأسماء والألقاب عليه وعلى رأسها “ الحاوي ” .
 

إقرأ ايضا

203793

ضربة موجعة للأهلي قبل لقاء السوبر مع الزمالك

Capture

محمد عبدالمنعم يعلن إصابته بعد مباراة أسوان

2022_3_29_23_19_29_418

رئيس الإسماعيلي يكشف مفاجأة وراء إقالة حسني عبدربه

أخبار متعلقة

192-014101-statistics-zamalek-al-ahly-cup_700x400-2-1666204627

بشأن مباراة السوبر.. الأهلي يرفض طلب الزمالك ويتقدم بشكوى لاتحاد الكرة

246

«كهربا» يخوض مباراة السوبر ومرتضى منصور يهدد بالانسحاب.. إليكم التطورات

20190608120745745

موعد وتشكيل الأهلي والزمالك في أولى مباريات الدوري اليوم

1860163_0

إمام عاشور يطلب مساواته ماليًا بـ«زيزو»

138-031942-mohamed-abou-gabal-goalkeeper-egypt_700x400

محمد أبوجبل:« أنا أفضل حارس في مصر.. والله مفيش حد»

785797_0

غضب كبير.. عرض تذاكر مباريات الأهلي بضعف مبلغ مباريات الزمالك