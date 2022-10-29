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رضا عبدالعال: الزمالك لن يأخذ أي بطولات أخرى طول ما فيريرا موجود لهذا السبب

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فيريرا
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السبت، 29-10-2022 10:17 ص
قال رضا عبد العال، لاعب الأهلي والزمالك السابق: "النادي الأهلي كان ممكن يكسب 4 أو 5-0 لو كورة طاهر محمد طاهر في أول الماتش دخلت جول، لما أحمد عبد القادر "كلفت" فيها حمزة المثلوثي لكن طاهر مكنش موفق".

وأضاف رضا عبد العال خلال برنامج “اللعيب” الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي بقناة “إم بي سي مصر”: "حمزة المثلوثي ثغرة في فريق الزمالك، ومش عارف الناس اللى بتقول أدائه تطور مع فيريرا تطور إزاي مش عارف هل هو بيطلع نار من فمه مثلًا".

وتابع رضا عبد العال: "النادي الأهلي استحق الفوز علي الزمالك لكن المباراة كانت ضعيفة فنيًّا من قبل الفريقين، وكولر كسر عنجهية وغرور وكبرياء فيريرا في المباراة من خلال إصرار وتركيز لاعبيه منذ بداية المباراة".

ولفت رضا عبد العال: "بعد فوز الأهلي بالسوبر اتعدل على طريق البطولات وهيكسب الفترة اللي جاية كل البطولات، وطول ما فيريرا موجود في الزمالك ننسى أن الزمالك يأخذ أي بطولات، فيريرا لما يغيب الحظ عنه مبيعرفش يكسب".
 

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