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بعد استقالة الزناتى.. موعد إجراء قرعة الموسم الجديد

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الزناتى
 
الأحد، 01-11-2020 02:47 م محمد عبد الحارس


أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى، موعد إجراء قرعة الدوري الجديد منتصف نوفمبر الجارى.
وتحدد اللجنة أثناء مراسم القرعة، الموعد الرسمى لانطلاق وانتهاء البطولة، وشروط الموسم الجديد، وأيضًا تحديد موقف فريق المصري والملعب الذى يستضيف مباريات الفريق في الموسم المقبل.
على جانب آخر كشف مسئولو اللجنة، صعوبة مد فترة القيد المحلى حتى 27 نوفمبر المقبل بعد تأجيل موعد المباراة النهائية بدورى أبطال أفريقيا، وينظر المسئولين قرار كاف بتعديل مواعيد القيد الأفريقى بعد إعلان المواعيد الجديدة للمباريات المتبقية من عمر البطولة فى نسختها الحالية.

 

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