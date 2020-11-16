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الأولمبي يؤدي مرانه الأخير استعدادًا للبرازيل

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الأولمبي يؤدي مرانه الأخير استعدادًا للبرازيل
 
الإثنين، 16-11-2020 09:28 م
أدى المنتخب الاولمبي مرانه الأخير في السادسة مساء اليوم علي ملعب بتروسبورت، قبل لقائه غدا أمام البرازيل في التاسعة مساء باستاد القاهرة.

وبدأ اليوم بمحاضرة ظهرا تم خلالها شرح طريقة لعب الفريق البرازيلي، ومفاتيح اللعب التي يعتمد عليها وواجبات كل لاعب في المباراة، ثم أدى الفريق تدريبا قويا في ظل إصرار الجميع علي تحقيق نتيجه طيبة أمام البرازيل

وكان الفريق قد أجرى مسحة طبية للكشف عن فيروس "كورونا المستجد" بمعرفة وزارة الصحة والسكان، والجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور أيمن زين، وبالتنسيق مع الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنه الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، وجاءت نتائج المسحة سلبية، في حين يتم استمرار عزل اللاعب محمود البدري الذي تم نقل عزله إلى منزله، بموافقة الجهاز الطبي بعد توفير بروتوكول العلاج المناسب لحين إتمام شفائه.
 

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