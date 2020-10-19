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أسماء حكام بيراميدز وحوريا بالكونفيدرالية

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ارشيف
 
الإثنين، 19-10-2020 01:40 م محمد عبد الحارس
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم" كاف"، أسماء طاقم حكام مباراة بيراميدز وحوريا كوناكري الغيني في مباراة نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويلتقي بيراميدز مع نظيره حوريا الغيني في التاسعة من مساء الثلاثاء على استاد محمد الخامس في نصف النهائي القاري.
ويدير المباراة الحكم الأثيوبي باملاك تسيما ويساعده السوداني محمد عبد الله إبراهيم، والكيني جلبرت شيريوت، والحكم الرابع الكيني بيتر كاماكو، وحكم الفيديو، التونسي هيثم قيراط ومساعده الجزائري عبد الحق إتشيالي.
جدير بالذكر أن بيراميدز، تلقى إخطار من مسئولي الاتحاد يؤكد فيه سلبية المسحة الأخيرة لجميع أفراد البعثة قبل مواجهة حوريا الغيني.
 

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