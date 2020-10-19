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شوبير لرضا عبد العال :"ركز فى فرقتك"

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أرشيف
 
الإثنين، 19-10-2020 12:36 م محمد عبد الحارس
طالب الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، من رضا عبد العال مدرب فريق طنطا، بعدم توجيه نصائح لأحد، وعليه أن يستمع لنصائح الآخرين له.
ووجه "شوبير" خلال برنامجه الإذاعي، عبر راديو "أون سبورت إف إم"، انتقادات حادة للمدرب بسبب تصريحاته عن الوداد المغربي، ونصيحتهم بألا يأتوا إلى مصر لخوض مباراة الإياب أمام الأهلي، بعد فوز الأحمر بهدفين دون مقابل بمباراة الذهاب.
ووجه نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، الاعتذار لجمهور الوداد المغربي، بعدما أساءوا فهم تصريحات "عبدالعال"، مؤكدا أنهم فهموا كلامه بطريقة خاطئة واعتبروه سخرية.
وقال حارس مرمى الأهلي: "يا كابتن رضا بلاش الكلام ده، بيعمل حساسية جامدة بين جمهور الكرة في البلدين"، مشددا على أنه من الممكن قبول نفس هذا الكلام، عند التحدث عن فرق مصرية، بينما يجب عمل حساب عند إطلاق تصريحات عن فرق عربية أو حتى أفريقية.
 

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