الإثنين 07 يونيو 2021
توقيت مصر 15:24 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ظهر مع شيما صابر.. صلاح في الساحل الشمالي وصديقه يفاجئه بكشف السر

شاهد.. وائل لطفي يهاجم «الشعراوي»: «كان رجعيًا بلا شك»

كارتيرون يحدد 4 لاعبين لضمهم إلى الزمالك

شوبير يكشف أسماء الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

فنان شهير يعتذر للشيعة بعد منع مسلسله من العرض بسبب "زواج المتعة"

تعمدت إجهاض جنينها واحتفظت به في ثلاجة المنزل والسبب لا يتخيله عقل!

بعد فصله من البرلمان.. نائب أردني يهدد بقتل الملك

مشادات بين مصطفى بكري ونائب آخر بسبب تمويل دولة عربية سد النهضة

بعد طلبها في "بيت الطاعة"..هالة صدقي تهدد زوجها بفضح أسرار خطيرة

القباج تناقش قانون يسمح للمرأة ذات الإعاقة المتزوجة بالجمع بين معاشين

ADS
 

شوبير يكشف أسماء الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

20210317194725900
أحمد شوبير
Native
الإثنين، 07-06-2021 12:36 م

ألمح الإعلامى أحمد شوبير إلى إمكانية إجراء صفقة تبادلية بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى وبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
وقال شوير عبر برنامجه الإذاعى إن هناك رغبة فى الأهلى فى الحصول على خدمات إبراهيم عادل الجناح الهجومى لبيراميدز بعد المستوى المميز الذى يقدمه اللاعب وفى المقابل يرغب بيراميدز فى ضم ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلى وهو ما قد يحدث فى الصيف المقبل عبر صفقة تبادلية بين الناديين .
وفى المقابل  أعلن الإعلامى أحمد شوبير أن الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك قرر الرحيل عن القلعة البيضاء بنهاية عقده هذا الموسم فى يونيو الجارى .
وكشف شوبير على أن ساسى يعيش حالة من الغضب الشديد بسبب هجوم قناة الزمالك الفضائية عليه فى الفترة الأخيرة لعدم تجديد تعاقده.
وشدد شوبير على أن ساسى استقر على الرحيل عن الزمالك وأن إدارة النادى بصدد الإعلان رسميا عن عدم بقائه خلال الساعات القليلة القادمة .

 

إقرأ ايضا

20210512160214572

كارتيرون يحدد 4 لاعبين لضمهم إلى الزمالك

موسيماني

بفرمان من موسيماني .. هذا اللاعب يرحل عن الأهلي وينتقل إلى تركيا

فريق الأهلي

بعد رفضه الاستمرار في الفريق .. الأهلي يعرض نجمه للبيع بـ 170 مليون جنيه

أخبار متعلقة

مروان محسن

صفقة تبادلية بين الأهلي و بيراميدز .. الأحمر يعطيهم مروان محسن .. ويأخذ هذا اللاعب بدلا منه

عبدالله السعيد

عبدالله السعيد يطلب من الأهلي هذا الأمر: ربنا يوفقكم في مباراة نهضة بركان

202101260816371637

اتحاد الكرة يقرر تأجيل مبارتي للأهلي وبيراميدز لهذا السبب

محمود-الخطيب-22019_9_13_16_6

فرمان الخطيب يفسد خطة بيراميدز لخطف 2 من نجوم الأهلي

بيراميدز

مالك بيراميدز يطيح بجميع إدارته .. ويفاوض أسطورة الأهلي لقيادة النادي

فريق الأهلي

بيراميدز يقدم عرضا خياليا لـ "حاوي أفريقيا" .. واللاعب يحرجهم: مش هلعب غير لـ الأهلي