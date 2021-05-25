الثلاثاء 25 مايو 2021
توقيت مصر 19:20 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السيسى يتسلم دعوة من أمير قطر لزيارة الدوحة.. تفاصيل

شهيدة الشرف..العثور على فتاة أسوان مُتفحمة وصدمة بعد الكشف عن القاتل

ارتفاع قياسي في عدد ضحايا كورونا بدولة خليجية

صدمة.. نانسي صلاح تفقد والدتها وشقيقتها في أقل من 48 ساعة

اتحاد الكرة يقرر تأجيل مبارتي للأهلي وبيراميدز لهذا السبب

قرار سعودي عاجل ضد إسرائيل يصدم تل أبيب

الجيش في مالي يعتقل الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع

أول تعليق من «سبعبع» على بتر إحدى قدميه

دلال عبدالعزيز تسأل الطبيب عن صحة سمير غانم.. فماذا أخبرها؟

الداخلية السعودية تعلن تنفيذ القتل قصاصًا في مفيد الحازمي

ADS
 

اتحاد الكرة يقرر تأجيل مبارتي للأهلي وبيراميدز لهذا السبب

202101260816371637
ا
Native
الثلاثاء، 25-05-2021 03:34 م

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تحريك مواعيد مباراتين للأهلي ومثلهما لـ بيراميدز ضمن مسابقة الدوري المصري.
وستقام المباريات المؤجلة بدون لاعبي المنتخب الأولمبي خلال فترة توقف الدوري على هامش تجمعهم للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، وفي موعد يعلن فيما بعد ، على أن يكتفى خلال هذه الفترة بإقامة مباريات بطولة كأس مصر.
يأتي ذلك في إطار سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لإنهاء المسابقة قبل تجمع المنتخب الوطني في نهاية أغسطس المقبل ، مع مراعاة ظروف الفريقين لاستمرار ارتباطهما ببطولتي الأندية الأفريقية اللتين تأهلا لدوريها قبل النهائي .

وجاء التعديل على النحو التالي:

تأجيل مباراة الأهلي مع البنك الأهلي المقرر اقامتها ضمن الجولة 25 في الأول من يونيو بستاد السلام .
تأجيل مباراة أسوان مع الأهلي ضمن الجولة 17  المقرر اقامتها بأسوان في 7يونيو المقبل.
تأجيل مباراة المقاولون مع بيراميدز المحدد لها الخميس 27 مايو ضمن الجولة 24.
تأجيل مباراة بيراميدز مع البنك الأهلي المحدد لها 6 يونيو المقبل ضمن الجولة 23.
 

إقرأ ايضا

رضا عبد العال

رضا عبد العال: هؤلاء الثلاثة يلعبون غصب عن كارتيرون .. وفيه لعيبة بتتدخل في التشكيل

قفشة

موسيماني يطلب ضم هؤلاء الثلاثة : واحد منهم هيبقى بديل لـ قفشة

خالد الغندور

الغندور يفجر مفاجأة عن حكم الفار بمباراة الزمالك والمصري: قريب هذا الشخص بقناة الأهلي

أخبار متعلقة

محمود-الخطيب-22019_9_13_16_6

فرمان الخطيب يفسد خطة بيراميدز لخطف 2 من نجوم الأهلي

رمضان صبحي

بعد ظهوره بتيشيرت الأهلي .. رمضان صبحي يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة مدوية

فريق الأهلي

بعد تلقيه عرضا خرافيا من بيراميدز .. نجم الأهلي يرفض التجديد

20201105093404344

قرار عاجل من اتحاد الكرة قبل ساعات من قمة الأهلي والزمالك

20210505170256054

اتحاد الكرة يعلن عن حكام مبارايات الأهلي والزمالك

فريق الأهلي

اتحاد الكرة: الأهلي هو النادي الوحيد الذي وافق على هذا الأمر في الدوري