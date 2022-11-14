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تعليق صادم من رضا عبدالعال على تصريحات عبدالله السعيد ضد الأهلي

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رضا عبدالعال
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الإثنين، 14-11-2022 09:03 ص

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن تصريحات التي أدلى بها عبدالله السعيد لاعب فريق الأهلي السابق وبيراميدز الحالي عن أسباب رحيله عن القلعة الحمراء وتوقيعه لنادي الزمالك منطقية.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" الأهلي أخطأ بإعادة عبد الله السعيد بعد توقيعه للزمالك وكان لابد من الاستغناء عنه مهما كانت التضحيات من جانب القلعة الحمراء ".

وتابع:" تصريحات عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز "منطقية" وكلها صحيحة وجاء الوقت المناسب للاعب للحديث في هذا الأمر بعد تعرضه للضغوط وقتها ".
 

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