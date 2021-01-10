شوبير يفجر مفاجأة عن رحيل لاعب جديد من الأهلي

الأحد، 10-01-2021
10:18 ص
المصريون
فجر الإعلامى أحمد شوبير
، مفاجأة أثارت الجدل بشأن رحيل لاعب
جديد من الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وكتب أحمد شوبير
عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى
فيس بوك قائلا: "إعارة جديدة من الأهلي لنادي ساحلي قريبا.. تفتكروا مين؟".
وحسب البعض فإن المؤشرات تشير إلى أن هناك عددا من لاعب
ي
الأهلى على رادار الرحيل
خلال الميركاتو الشتوي الجاري على سبيل الإعارة ويأتى على
رأس هؤلاء اللاعب
ين: أحمد ياسر ريان وصلاح محسن.
وعلى الجانب الأخر، قرّرت إدارة الأهلي سفر الفريق الأول
للمشاركة في مونديال العالم للأندية على متن طائرة خاصة.
واستقر مجلس إدارة الأهلي على سفر محمود الخطيب رئيس النادي
كرئيس لبعثة الفريق الأول لكرة القدم في مونديال العالم للأندية الذي سينطلق أول فبراير
المقبل.
وبدأ محمود الخطيب رئيس النادي والمتواجد في دولة الإمارات
العربية المتحدة الإعداد لرحلة المونديال عبر اجتماعات عدة جرت على مدار الساعات الماضية
من خلال الفيديو كونفرانس.