الأحد 10 يناير 2021
توقيت مصر 11:38 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار رسمي بوقف الدوري الممتاز في هذا الموعد

شوبير يفجر مفاجأة عن رحيل لاعب جديد من الأهلي

يقتل خطيبته أمام المنزل وكاميرا مراقبة تكشف ما حدث

سمكة مخيفة تهاجم الصيادين في الساحل الجنوبي

تاريخية.. مسئول أمريكي في زيارة للصحراء المغربية

السبب صادم.. القبض على عروسين في ليلة الدخلة (صور)

معلومات لا تعرفها عن الفنان الراحل هادي الجيار

زلزال قوي يضرب الأرجنتين

مأساة.. أشلاء بشرية فقط المتبقية من الطائرة الإندونيسية المنكوبة

ترامب يستغيث بهؤلاء لوقف إجراءات عزله

ADS
 

شوبير يفجر مفاجأة عن رحيل لاعب جديد من الأهلي

20201202215733617
شوبير
 
الأحد، 10-01-2021 10:18 ص المصريون

فجر الإعلامى أحمد شوبير، مفاجأة أثارت الجدل بشأن رحيل لاعب جديد من الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
‏وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا: "إعارة جديدة من الأهلي لنادي ساحلي قريبا.. تفتكروا مين؟".
وحسب البعض فإن المؤشرات تشير إلى أن هناك عددا من لاعبي الأهلى على رادار الرحيل خلال الميركاتو الشتوي الجاري على سبيل الإعارة ويأتى على رأس هؤلاء اللاعبين: أحمد ياسر ريان وصلاح محسن.
وعلى الجانب الأخر، قرّرت إدارة الأهلي سفر الفريق الأول للمشاركة في مونديال العالم للأندية على متن طائرة خاصة.
واستقر مجلس إدارة الأهلي على سفر محمود الخطيب رئيس النادي كرئيس لبعثة الفريق الأول لكرة القدم في مونديال العالم للأندية الذي سينطلق أول فبراير المقبل.



وبدأ محمود الخطيب رئيس النادي والمتواجد في دولة الإمارات العربية المتحدة الإعداد لرحلة المونديال عبر اجتماعات عدة جرت على مدار الساعات الماضية من خلال الفيديو كونفرانس.

 

إقرأ ايضا

156923

قرار رسمي بوقف الدوري الممتاز في هذا الموعد

رمضان صبحي

هاشتاج مسيء لـ رمضان صبحي يتصدر تويتر: اجمد كدا لسة المشوار طويل

فريق الأهلي

الأهلي يستغل خلاف نجم بيراميدز مع إدارة النادي لخطفه نهاية الموسم

أخبار متعلقة

شوبير

فزورة شوبير عن رحيل نجم الأهلي تثير الجدل عبر تويتر

مصطفى-محمد-1280x720

مفاجأة.. رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

202003060751415141

شوبير : رغبة الأمن وراء تأجيل القمة وعلينا احترام ذلك

شوبير

شوبير يحرج جماهير الزمالك: السنة اللي فاتت تم تمييز الأبيض على الأهلي ومحدش قال مؤامرة

download (2)

بعد مباراة الأهلي.. شوبير لـ"الكاف": "بذمتكم ودينكم ده منظر ملعب!!!؟؟"

إبراهيم سعيد

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب زملكاوي رغم أنه لعب في الأهلي .. ونجما الزمالك الكبار "أهلاوية"